В минувшем году в Удмуртии на 25% снизилась заболеваемость мышиной лихорадкой

Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в 2023 году в Удмуртии снизилась на 25% по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии.

За прошедший год в республике зафиксировали 594 случая заболевания ГЛПС, когда в 2022 году было 797 случаев. Пациенты с мышиной лихорадкой были выявлены в 5 городах и 23 районах Удмуртии. Больше всего пациентов наблюдалось в Кизнерском районе — 32 человека, а также в Сюмсинском и Вавожском районах — по 20.

Отмечается, что по сравнению с 2022 годом заболеваемость геморрагической лихорадкой почти в 2 раза снизилась в Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Алнашском, Балезинском, Воткинском, Игринском, Камбарском и Сарапульском районах.