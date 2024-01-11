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В минувшем году в Удмуртии на 25% снизилась заболеваемость мышиной лихорадкой

16:10, 11 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В минувшем году в Удмуртии на 25% снизилась заболеваемость мышиной лихорадкой
16:10, 11 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Удмуртия\n#заболеваемость\n#пациент\n#мышиная лихорадка
Фото: elements.envato.com (vinokurovyury)
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В некоторых городах и районах количество заболевших уменьшилось почти в 2 раза.

Ижевск. Удмуртия. Заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом в 2023 году в Удмуртии снизилась на 25% по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Удмуртии. 

За прошедший год в республике зафиксировали 594 случая заболевания ГЛПС, когда в 2022 году было 797 случаев. Пациенты с мышиной лихорадкой были выявлены в 5 городах и 23 районах Удмуртии. Больше всего пациентов наблюдалось в Кизнерском районе — 32 человека, а также в Сюмсинском и Вавожском районах — по 20. 

Отмечается, что по сравнению с 2022 годом заболеваемость геморрагической лихорадкой почти в 2 раза снизилась в Ижевске, Сарапуле, Воткинске, Алнашском, Балезинском, Воткинском, Игринском, Камбарском и Сарапульском районах. 

16:10, 11 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Удмуртия\n#заболеваемость\n#пациент\n#мышиная лихорадка