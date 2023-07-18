Четверо больных сибирской язвой самовольно покинули больницу в Туве

Кызыл. Тува. Из инфекционной больницы в Кызыле самовольно ушли четыре не долечившихся пациента с сибирской язвой. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Республики Тува.

Один больной с тем же диагнозом остался в медучреждении. О факте отказа от лечения от особо опасной инфекции медики сообщили в Управление Роспотребнадзора по региону.

Отмечается, что состояние всех пятерых пациентов удовлетворительное, однако выписаны они могут быть только после окончательного заживления характерных для данной болезни повреждений на коже. Возможность передачи инфекции здоровым людям на данной стадии заболевания маловероятна, но не исключена.

В Минздраве региона напомнили, что смертность при сибирской язве в некоторых формах может достигать от 30 до 100% случаев. Покинувшим больницу в Кызыле пациентам повезло: признаки инфекции были выявлены у них оперативно, что позволило своевременно начать лечение.

Напомним, вспышка инфекции произошла в конце июня в Барун-Хемчикском районе республики. Источником заражения послужило мясо больной лошади, которое местные жители употребили в пищу.

На территории очага инфекции пала еще одна лошадь. В связи с этим меры по борьбе с сибирской язвой в Барун-Хемчикском районе Тувы продлены до 20 июля, сообщили в Минздраве республики.