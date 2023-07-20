Нейрохирурги Ижевска удалили сложную опухоль головного мозга у пожилой пациентки

Ижевск. Удмуртия. Врачи Ижевска провели сложную операцию по удалению опухоли головного мозга у 60-летней пациентки. Об этом написал глава Удмуртии Александр Бречалов в своих соцсетях.

Опухоль образовалась на глубине в 2 см. Из-за нее женщина потеряла речь и частично двигательную активность.

Операцию проводили нейрохирурги ГКБ №7 Роман Пойманов и Виталий Дарховский. Врачи не могли допустить какого-либо повреждения здоровых тканей, поэтому для точных действий они использовали новый операционный микроскоп и ультразвуковой деструктор.

Отмечается, что в настоящий момент пациентка чувствует себя лучше и снова может разговаривать и двигаться.

Ежегодно нейрохирургии ГКБ №7 проводят около 150 операций по удалению опухолей мозга. Чтобы облегчить их труд, медучреждение в 2023 году получит новый МРТ. Всего в текущем году больницы региона в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получат более 80 единиц современного медоборудования.