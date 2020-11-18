ФСС по Удмуртии: введенный режим самоизоляции групп риска не подразумевает выдачи больничного

Листки нетрудоспособности оформляются по общим правилам.

Ижевск. Удмуртия. Жителям Удмуртии, которым необходимо соблюдать режим самоизоляции, не предусмотрена выдача больничных. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Фонда социального страхования по Удмуртской Республике.

Напомним, с 17 ноября беременные, лица старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны самоизолироваться и покидать дом только при крайне необходимости. Под введенным режимом подразумевается перевод работника на «удаленку», предоставление отпуска, оформление периода нерабочих дней с сохранением зарплаты либо размещение таких лиц в помещениях, оснащенных рециркуляторами.

«Выдача листка нетрудоспособности на карантин Постановлением Главы УР не предусмотрена», - отмечают в отделении ФСС. Больничные оформляются медучреждениями по общим правилам.