Ижевск. Удмуртия. Спасатели Ижевска вынесли пенсионерку из пожара. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

Сигнал о пожаре на улице Красноармейской поступил около девяти утра 24 февраля. Соседи почувствовали запах дыма в подъезде пятиэтажки и вызвали огнеборцев.

Очаг пожара находился в двухкомнатной квартире на втором этаже, где живёт 72-летняя женщина-инвалид по зрению и слуху. Из-за того, что газовая служба не могла попасть в одну из квартир дома для проверки, во всём стояке отключили газ. Поэтому для подогрева еды пенсионерка использовала погружной электрический кипятильник. Глубокую металлическую миску она поставила на кресло, тем самым создав «водяную баню».

Пожарные обнаружили хозяйку квартиры в одной из комнат, но она находилась без сознания. Спасатели вынесли её на улицу и передали врачам. Женщина получила отравление продуктами горения.

Площадь пожара составила 3 кв. м. Огонь повредил домашние вещи и мебель. Предварительной причиной возгорания называют нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрических приборов.

Сотрудники МЧС напоминают, что опасно использовать самодельные электронагревательные приборы и кипятильники. Для предотвращения подобных инцидентов следует установить пожарный извещатель.