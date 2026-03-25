Добровольцы за два часа нашли пропавшую в Ижевске пенсионерку

13:10, 25 марта, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#пенсионеры\n#поиск людей
Источник фото: управление добровольческих поисково-спасательных отрядов Удмуртии
Она не ориентируется в городе и страдает потерей памяти.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске добровольцы нашли пенсионерку, страдающую потерей памяти. Об этом сообщает управление добровольческих поисково-спасательных отрядов Удмуртии. 

Вечером 24 марта в добровольческий поисково-спасательный отряд «Ижевск» поступила заявка на поиск женщины 1947 года рождения. Пенсионерка ушла из дома днём и не вернулась. Оказалось, что пропавшая приехала в Ижевск совсем недавно и пока не ориентируется в городе, и при этом она страдает потерей памяти. 

Волонтеры оперативно выдвинулись на помощь и два часа искали пенсионерку в районе, где она живёт. Благодаря совместным усилиям добровольцев, родных пропавшей, сотрудников скорой помощи и неравнодушных горожан женщину нашли и доставили домой. 

Напомним, что 22 и 23 марта волонтерам Удмуртии поступило 6 заявок на поиск подростков, которые ушли из дома. 

