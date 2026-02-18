Воткинск. Удмуртия. В Воткинске из-за неосторожности при готовке пострадала пожилая женщина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Инцидент произошёл днём 16 февраля. 82-летнюю даму госпитализировали с ожогами. Как было установлено, возгорание произошло ещё утром 12 февраля.

«Женщина варила яйцо в металлической кружке на газовой плите. Когда оно приготовилось, не выключая газ, тряпкой сняла кружку с плиты. Ткань вспыхнула, пламя перекинулось на одежду. Пенсионерка самостоятельно потушила огонь водой в ванной, но из-за того, что не умела пользоваться телефоном, не смогла вызвать помощь», — говорится в сообщении.

Обнаружили пострадавшую спустя четверо суток. Соседка не смогла достучаться до бабушки и вызвала сноху, которая нашла свекровь лежащей на полу.

С ожогами 20% поверхности тела различной степени тяжести женщина была госпитализирована.