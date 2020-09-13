Коронавирус в Удмуртии: 60 новых случаев и 2 летальных исхода

24 случая заражения за сутки зарегистрировали в Ижевске.

Ижевск. Удмуртия. За последние сутки в Удмуртии выявили 60 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает республиканский оперштаб в группе в соцсети «ВКонтакте», на утро 13 сентября диагноз подтвердился у 24 жителей Ижевска, 10 - Воткинска, 5 - Можги, 4 -Малопургинского района, по 3 случая зарегистрировано в Кезском и Можгинском районах, по 2 — в Воткинском, Алнашском, Шарканском районах, по одному случаю — в Глазове, Кизнерском, Красногорском, Сюмсинском, Увинском районах.

Два человека с подтвержденным коронавирусом скончались. Женщине было 62 года, мужчине - 89 лет.

Всего на 13 сентября в Удмуртии зарегистрировано 3 896 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 2 957 человек выздоровели. 76 летальных случаев. Из тех, кто продолжает лечение 688 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 138 - средней степени тяжести, 37 в тяжелом состоянии.

Напомним, что с 11 сентября в Удмуртии вновь действует обязательный масочный режим.