Он начинает действовать с пятницы, 11 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Обязательный масочный режим вновь ввели в Удмуртии. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов на своих страницах в соцсетях.

«С сегодняшнего дня, 11 сентября, мы вынуждены ввести в Удмуртской Республике обязательный масочный режим. Причина — рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и, что самое важное, увеличение количества тяжелых форм течения болезни у людей с хроническими заболеваниями», — написал Бречалов.

Он отметил, что в Удмуртии теперь все обязаны носить маски в общественном транспорте, включая такси, на остановках общественного транспорта, в здании аэро-, авто- и железнодорожных вокзалов, при посещении торговых объектов, организаций, государственных органов и органов местного самоуправления, в культурных учреждениях.

«Дорогие друзья, это ограничение позволит нам снизить заболеваемость, а значит сохранить здоровье тысячам людей. Берегите себя, своих близких и окружающих», — обратился к жителям республики её руководитель.

Напомним, масочный режим стал рекомендательным в Удмуртии с середины июля. Всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировали 3 773 случая заражения коронавирусом, 2 903 человека выздоровели, 72 заболевших скончались.