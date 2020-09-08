370 студентов вышли на помощь медперсоналу в поликлиники Удмуртии

20 старшекурсников ИГМА начали прием пациентов на участках.

Ижевск. Удмуртия. Ординаторы Ижевской медицинской академии и студенты Республиканского медколледжа имени Федоры Пушиной вышли на практику в городские поликлиники Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Всего на помощь медперсоналу с 7 сентября вышли 370 студентов-медиков. 20 из них – учащиеся старших курсов ИГМА. Они начали прием пациентов на участках в поликлиниках. Пока новичкам помогают кураторы в рамках системы наставничества.

Часть ординаторов в составе бригад начала выезжать к пациентам для осмотра, а также для забора биоматериала на коронавирусную инфекцию.

350 четверокурсников медколледжа уже начали работу в регистратуре: помогают медсестрам, принимают вызовы, раскладывают карты пациентов, показывают маршрутизацию жителям с неотложными вызовами, отвечают на вопросы.

Таким образом студенты помогут разгрузить очереди, сократить время ожидания, и сами обретут навыки работы в больницах.