Лабораторные исследования не выявили новой коронавирусной инфекции ни у мужчины, ни у его окружения.

Воткинск. Удмуртия. Перепугавший жителей Воткинска вахтовик с подозрением на коронавирус оказался здоровым. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте написал глава города Алексей Заметаев.

«Подозрения на то, что он заражен коронавирусом, были. В этой связи городской комиссией по чрезвычайным ситуациям было принято решение об изоляции первого круга контактировавших с ним граждан. Все они были обследованы на наличие заболевания», – отметил градоначальник.

Лабораторные исследования не выявили новой коронавирусной инфекции ни у мужчины, ни у его окружения.

«При этом замечу, что мужчина с подозрением на коронавирус не соблюдал режим самоизоляции, свободно общался с большим кругом лиц. Если бы диагноз у него подтвердился, ему бы грозила уголовная мера наказания», – подчеркнул Заметаев.

Напомним, по данным на 23 апреля, в Удмуртии зарегистрировали уже 178 заболевших новой коронавирусной инфекцией. В Воткинске выявили одного заболевшего.

Ранее в Удмуртии решили открыть два обсерватора для прибывающих с вахты.