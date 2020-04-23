За сутки в Удмуртии подтвердилось еще 10 случаев коронавируса

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировано 178 заболевших.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за сутки положительный анализ на коронавирус оказался еще у 10 человек. Об этом в эфире «БречаловLive» на своей странице в соцсети Вконтакте сообщил глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Диагноз подтвердился у 6 жителей Ижевска, один из которых приехал из Москвы, у двух был контакт с заболевшими, по трем остальным ведется эпидрасследование. Также коронавирус выявили у одного жителя Сарапула и трех жителей Алнашского района.

Таким образом, всего с начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано уже 178 случаев заражения. 18 человек выздоровели, трое находятся в тяжелом состоянии, еще трое – скончались.