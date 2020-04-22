В Воткинске появился первый заболевший коронавирусом

Также первый случай зарегистрирован в Игре.

Воткинск. Удмуртия. Первый случай коронавируса подтвердился в Воткинске. Об этом на своей странице в соцсети Вконтакте сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

Вирус выявили у мужчины, который работает в Ижевске. «Контактный круг лиц на сегодня определен, всем выданы предписания на самоизоляцию. Проведена дезинфекция всех адресов, где он побывал. Сам мужчина находится на лечении», - написал на своей странице Вконтакте глава Воткинска Алексей Заметаев.

Также первый заболевший появился в Игре. Ранее он приехал из Москвы. «По приезду домой, при первых симптомах, заболевший вызвал врача. 19 апреля у гражданина был взят мазок <...>. У заболевшего легкая степень заболевания - лечение проходит в Завьяловской районной больнице под ежедневным контролем врачей», - сообщил на своей странице Вконтакте глава Игринского района Александр Чирков.

В настоящее время коронавирус зарегистрирован во всех городах Удмуртии, а также Алнашском, Граховском, Завьяловском, Глазовском, Малопургинском, Дебесском, Юкаменском, Кизнерском, Каракулинском, Камбарском, Сарапульском, Можгинском, Игринском и Ярском районах.

Напомним, сегодня о первом случае заболевания стало известно в Можге.

Всего на 22 апреля в республике зарегистрировано 168 заболевших. 18 человек выздоровели.