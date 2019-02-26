Строительство новой взрослой поликлиники в Воткинске может начаться в 2020 году

В этом году планируется разработать проект.

Воткинск. Удмуртия. В 2020 году может начаться строительство нового здания поликлиники Воткинской районной больницы. Об этом на сессии Госсовета Удмуртской Республики рассказал министр здравоохранения региона Игорь Титов. В этом году предстоит подготовить проектно-сметную документацию. «В следующем году будет, надеюсь, положено начало», - сообщил министр. Существует и старый проект на строительство здания поликлиники, но, по мнению главы ведомства, он «не выдерживает никаких рамок».

Как рассказал информационному агентству «Сусанин» главный врач Воткинской районной больницы Алексей Бородулин, бывшая богадельня была построена в 1906 году по проекту, аналогичному историческому музею в Москве. В настоящее время поликлиника обслуживает 65 тыс. жителей Воткинска и Воткинского района.

«Был в свое время разработан шикарный проект поликлиники, 5-этажный. Этот проект лежит, строительство не началось. А сейчас есть возможность этот проект реанимировать, привести его в соответствие с современными требованиями, и все-таки начать строить. Учитывая, что у нас поликлиника 1906 года постройки, наверное, город Воткинск и жители города Воткинска заслужили чего-то лучшего», - сообщил Бородулин.

Во время сессии глава Удмуртии Александр Бречалов также рассказал о планах по проектированию и привлечению средств на строительство детской поликлиники в Можге и дополнительного корпуса онкодиспансера в Ижевске.

Кроме того, руководитель региона обозначил несколько объектов, которые отремонтируют в рамках «Года здоровья». Это детская поликлиника в Глазове, больница в Селтах и 6 ГКБ в Ижевске.

Напомним, что всего в Удмуртии в этом году на ремонт объектов социальной сферы планируют направить порядка 3 млрд рублей.