В ноябре 2018 года стало известно, что в 2019 году объекты социальной сферы республики ждет обновление. Всего на ремонт школ, детских садов, больниц и домов культуры необходимо порядка 3 млрд рублей. Как рассказал информационному агентству «Сусанин» и.о. министра строительства и ЖКХ Удмуртской Республики Дмитрий Сурнин, главы районов до последнего не верили, что получат деньги на реконструкцию зданий. Однако сейчас списки уже практически готовы.

О программе ремонта, а также о претензиях Удмуртского УФАС к выкупу яслей глава Минстроя рассказал «Сусанину».

- Дмитрий Николаевич, начнем с претензий ФАС. Ведомство заподозрило правительство Удмуртии в нарушении конкуренции при строительстве детсадов. Подрядчикам без конкурса выдали земельные участки, а после регион выкупал готовый объект. Не будут ли после этого приостановлены все аналогичные проекты?

- Я это воспринимаю как рабочий процесс, каждый делает то, что должен делать. У нас определенность по программе возникла в периоде с мая по июль 2018 года. В мае было понятно, что программа будет, а в июле был понятен инструментарий, как мы это будет делать. Многие субъекты вернули 7,5 млрд в общей сумме по все стране. Мы поставили одну из самых амбициозных задач по строительству яслей – 15 зданий за 2018 год. Эти задачи мы выполнили. Мы допускаем, что государственные органы федерального уровня в лице ФАС, например, могут в процессе деятельности обратить внимание на какие-то процедурные вещи. Это их функционал, мы это не обсуждаем. Поэтому я это воспринимаю как стремление к чистоте. Здесь не вижу какого-то злого умысла ни с их стороны, ни с нашей. Каждый занимается своим делом, и мне видится максимальная угроза – это штраф на муниципальное образование, которое выдало земельный участок в нарушение каких-то процедур. Это сугубо процедурный вопрос, не надо видеть в этом какую-то более глубокую политическую или криминальную подоплеку.

- Сколько яслей сдали в прошлом году и какие планы на этот?

- У нас двухлетняя программа, министерство образования должно ввести 2100 мест. 15 зданий мы выкупили, чтобы их пролицензировать и открыть. Еще 12 в этом году будут построены или выкуплены. Посмотрим, готовится программа, где мы говорим об этих объектах. Уверен, что к концу года мы пролицензируем и запустим 27 помещений для яслей.

- Если говорить о ремонте объектов социальной сферы, уже есть понимание, что будут обновлять, какие суммы необходимы?

- Понимание есть, вопрос в другом: ремонт — это дело такое… Его нельзя закончить, его можно только остановить. Пока активно не говорим и не показываем списки, потому что возможна небольшая корректировка. Если говорить о конкретных суммах, то они тоже будут варьироваться, потому что идет этап согласования сметной стоимости и прохождения государственной экспертизы. Мы вышли на сумму где-то 2,5-3 млрд рублей. Сейчас мы выделяем приоритетные объекты и отрабатываем с муниципалитетами. Должно стоять в приоритете не освоение денежных средств, а изменение технического состояния. Эта задача поставлена, мы проводим глубокую инвентаризацию.

В первую очередь надо делать объекты с массовым посещением людей, там, где есть угроза ухудшения параметров здания в будущем, угроза безопасности. Таких объектов у нас нет, и слава богу. Где-то фундаменты, где-то в первую очередь кровля. Глава поставил задачу обратить внимание на объекты, где у нас граждане вынуждены собирать деньги на поддержание состояния через общественные попечительские советы.

И о министра строительства Удмуртии о ремонте соцобъектов в 2019 году Uploaded by ИА Сусанин on 2019-02-13.

- Где взять эти 2,5-3 млрд рублей?

- Здесь нет секрета, задача поиска денежных средств на эти цели была еще в начале 2018 года. К концу 2018 года были понятны примерно очертания сумм и где их можно взять. Глава две недели назад об этом напрямую сказал, что это продажа «Ижевских электрических сетей» и других объектов государственной и муниципальной собственности.

Наша справка В конце 2018 года муниципалитет продал часть имущественного комплекса АО «Ижевские электросети» дочернему предприятию Россетей компании «МРСК Центра и Приволжья». Сумма сделки с учетом НДС составила 2 554 млн рублей. В общей сложности, по оценке компании «ВЭБ Капитал», ожидается поступление денежных средств на расчетный счет электросетей в размере не менее 2 900 млн рублей с НДС, и после уплаты всех обязательных налогов средства будут направлены в городскую казну. Ожидается поступление в муниципальный бюджет порядка 2 400 млн рублей от продажи двух лотов имущества АО «Ижевские электрические сети»: первая часть денежных средств поступит в марте, вторая - до 10 июня 2019 года.





- Какие ключевые объекты отремонтируют в Ижевске?

- Я не знаю, что есть ключевые. Для кого-то школа, в которую он ходил, для кого-то – спортивный объект, в котором тренировался. Могу сказать, что у нас принимается решение по более чем 10 объектам здравоохранения в городе Ижевске. Рассматриваем вопрос, что, может быть, это будет не только ремонт или реконструкция, может быть, потянем какую-то часть строительства. Вопрос прорабатывается. Поэтому это порядка 10 плюс-минус объектов, сейчас проводим их инвентаризацию и осмечивание, суммы на них предполагаются значительные. Что касается школ и детских садов, то порядка сотни. По объектам культуры – буквально единицы. В рамках 100-летия Калашникова отремонтируем музей к приезду первых лиц государства.

Дома культуры – это в большей степени в районах. Там их порядка 70. С одной стороны, они там древние, с другой – для жителей небольших деревень это очень важно, на сходах с главой люди обращают на это внимание, хотят, чтобы у них была точка притяжения культурной жизни.

- Объекты по другим городам?

- Глазов – порядка 130 млн, в том числе театр «Парафраз», который всем известен. Если говорим про Воткинск, то достаточно амбициозная цифра, но там источники финансирования не только озвученные, но и другие – там цифра более 200 млн. Если мы говорим про Можгу, это тоже порядка 80 млн, по Сарапулу тоже в пределах 100 млн рублей.

- То есть основной упор на Ижевск?

- Да, конечно. И объектов больше, и людей больше. Со стороны республики никогда не выделялись денежные средства, это все было муниципальными нуждами и проблемами. Сейчас компенсируется.

До января главы муниципальных образований не верили, что что-то будет. В сравнение 2018 год: 57 млн на всю республику было выделено, из них только 20 успели освоить, остальные были перенесены. Сейчас мы говорим не о 100 млн и даже не о 500. Главы муниципальных образований откровенно не верили, что деньги будут доводиться, и все время стояли в ступоре, как будто мы фантазеры. Сейчас они активизировались, пошла другая реакция. Если изначально им было достаточно двух объектов, теперь 50. Мы уже знаем объекты, поэтому начали не с денежных средств, а с технического состояния.