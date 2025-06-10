Селты. Удмуртия. В Селтах впервые пройдёт фестиваль САП-сёрфинга (18+). Об этом сообщил глава Селтинского района Василий Протопопов на своей странице «ВКонтакте».

Молодёжный фест стартует 12 июня в 09:30 на Центральном пруду в Селтах. Принять участие могут все желающие.

«Для тех, кто только делает первые шаги в мире сап-серфинга, будет организована специальная зона для начинающих. Опытные инструкторы проведут мастер-классы и обучат уверенно держаться на воде», — написал руководитель муниципалитета.