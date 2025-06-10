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Фестиваль САП-сёрфинга пройдёт в Селтах

12:24, 10 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Фестиваль САП-сёрфинга пройдёт в Селтах
12:24, 10 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
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#Селты\n#фестивали\n#сапсёрфинг
Источник фото: unsplash.com (Krzysztof Kowalik)
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Принять участие могут все желающие.

Селты. Удмуртия. В Селтах впервые пройдёт фестиваль САП-сёрфинга (18+). Об этом сообщил глава Селтинского района Василий Протопопов на своей странице «ВКонтакте».

Молодёжный фест стартует 12 июня в 09:30 на Центральном пруду в Селтах. Принять участие могут все желающие.

«Для тех, кто только делает первые шаги в мире сап-серфинга, будет организована специальная зона для начинающих. Опытные инструкторы проведут мастер-классы и обучат уверенно держаться на воде», — написал руководитель муниципалитета.

 

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12:24, 10 июня, 2025
Михей Кузнецов
журналист
9
0
#Селты\n#фестивали\n#сапсёрфинг