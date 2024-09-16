Детская школа искусств открылась в Селтах после капремонта

Селты. Удмуртия. Детская школа искусств в Селтах открылась после капремонта. Об этом сообщила вице-премьер Удмуртии Наталья Тойкина.

Помимо ремонта, в обновлённое здание школы закупили необходимое оборудование и музыкальные инструменты. Учебный год в школе встретили 250 ребят.

Также в Селтинском районе открыли новый Дом культуры на 100 мест. Здесь появится библиотека, будут работать танцевальные и театральные кружки, а также проходить занятия по вокалу.

«У жителей района появилось еще больше возможностей для творческой самореализации и качественного досуга», — высказалась Наталья Тойкина.