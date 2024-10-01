Скульптуры императрицы Екатерины и почтальона установили в Селтах

Селты. Удмуртия. В «Парке персонажей Сибирского тракта» в селе Селты закончили установку скульптур. Об этом в соцсетях сообщает администрация Селтинского района Удмуртии.

Напомним, в августе здесь появилась скульптура купца Булычёва.

Теперь же в парке, созданном по программе инициативного бюджетирования, появилось ещё два героя. Императрица Екатерина II «рассказывает» гостям, что официальное открытие Большого Сибирского тракта состоялось в 1763 году. Собирательный образ русского почтальона напоминает, что Сибирский тракт являлся главным почтовым трактом Российской Империи до открытия железных дорог.

Здесь уместно будет вспомнить описание французского посланника маркиза де ла Шетарди о почте в России в 1740 году: «Кроме почты из Петербурга и Москвы за границу, других почт в России нет. Все предписания и другая переписка за границу и прочие места, где расположены войска, посылаются с нарочными, по большей части из унтер-офицеров. Что же касается до внутренних сношений между собою, то русские купцы свои торговые операции по большей части производят зимой; удобства санного пути доставляют им средства путешествовать с весьма незначительными издержками, на своих лошадях и при том почти так же скоро, как и по почте».