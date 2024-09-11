Пожилая женщина в Селтинском районе ушла за шиповником и пропала

Селты. Удмуртия. В Селтинском районе нашли потерявшуюся 81-летнюю женщину. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики.

10 сентября в полицию села Селты сообщили, что в деревне Новая Монья пропала бабушка, которая страдает потерей памяти.

11 сентября поисками занялся личный состав пожарно-спасательной части №38 села Селты и волонтёры. Через три часа они нашли женщину в лесополосе рядом её с деревней. Выяснилось, что пенсионерка пошла в лес за шиповником и заблудилась.

Пожарные донесли пожилую женщину до автомобиля скорой помощи.