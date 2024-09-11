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Пожилая женщина в Селтинском районе ушла за шиповником и пропала

17:30, 11 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Пожилая женщина в Селтинском районе ушла за шиповником и пропала
17:30, 11 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
190
0
#Удмуртия\n#Селты\n#пропажа
Фото: Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики
190
0

Её нашли в лесу пожарные и волонтёры.

Селты. Удмуртия. В Селтинском районе нашли потерявшуюся 81-летнюю женщину. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба Удмуртской Республики. 

10 сентября в полицию села Селты сообщили, что в деревне Новая Монья пропала бабушка, которая страдает потерей памяти. 

11 сентября поисками занялся личный состав пожарно-спасательной части №38 села Селты и волонтёры. Через три часа они нашли женщину в лесополосе рядом её с деревней. Выяснилось, что пенсионерка пошла в лес за шиповником и заблудилась. 

Пожарные донесли пожилую женщину до автомобиля скорой помощи. 

17:30, 11 сентября, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
190
0
#Удмуртия\n#Селты\n#пропажа