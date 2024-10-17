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В Удмуртии выбрали «Народного участкового»

15:55, 17 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
В Удмуртии выбрали «Народного участкового»
15:55, 17 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
678
0
#Удмуртия\n#Селты\n#МВД Удмуртии\n#народный участковый\n#конкурс
Источник фото: Министерство внутренних дел по Удмуртской Республике
678
0

Им стал капитан полиции Евгений Бабошин из Селтов.

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии определили победителя регионального этапа всероссийского конкурса МВД «Народный участковый – 2024» (18+), который будет представлять республику на федеральном уровне. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Капитан полиции Евгений Бабошин – уполномоченный Отделения полиции «Селтинское» – прошёл сначала районный, а затем и региональный этапы конкурса, став Народным участковым в Удмуртии. Он служит более семи лет, и за высокие показатели работы неоднократно поощрялся руководством МВД.

В финале всероссийского конкурса Евгений поборется с «народными участковыми» из других регионов страны.

15:55, 17 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
678
0
#Удмуртия\n#Селты\n#МВД Удмуртии\n#народный участковый\n#конкурс