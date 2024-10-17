В Удмуртии выбрали «Народного участкового»

Ижевск. Удмуртия. Жители Удмуртии определили победителя регионального этапа всероссийского конкурса МВД «Народный участковый – 2024» (18+), который будет представлять республику на федеральном уровне. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Капитан полиции Евгений Бабошин – уполномоченный Отделения полиции «Селтинское» – прошёл сначала районный, а затем и региональный этапы конкурса, став Народным участковым в Удмуртии. Он служит более семи лет, и за высокие показатели работы неоднократно поощрялся руководством МВД.

В финале всероссийского конкурса Евгений поборется с «народными участковыми» из других регионов страны.