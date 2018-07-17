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В Удмуртии показатель младенческой смертности снизился в два раза

16:02, 17 июля, 2018
Диана Ворончихина
16:02, 17 июля, 2018
Диана Ворончихина
134
0
#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: susanin.news
134
0

За 8 лет работы в перинатальном центре Первой республиканской клинической больницы родилось более 30 тыс. детей.

Ижевск. Удмуртия. Показатель младенческой смертности в Удмуртии снизился в два раза. Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики, за 8 лет работы в перинатальном центре Ижевска родилось более 30 тыс. детей. За 6 месяцев 2018 года на свет появилось более 1800 малышей.

«Благодаря внедрению современных репродуктивных технологий в центре ЭКО и репродукции, родилось 357 детей», - говорится в сообщении.

В перинатальном центре медицинскую помощь оказывают женщинам с тяжелой акушерской и экстрагенитальной патологией, преждевременными родами со всей республики. От обычных родильных домов его отличает наличие реанимационного отделения для новорожденных, оснащенное специализированной дыхательной аппаратурой, мониторами слежения за состоянием пациента, лабораторным оборудованием, позволяющим своевременно оценивать и корректировать изменения параметров жизнедеятельности. Также есть специализированное отделение патологии новорожденных и выхаживания недоношенных.

16:02, 17 июля, 2018
Диана Ворончихина
134
0
#дети\n#здоровье\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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