Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 10 марта произошёл порыв стального водопровода диаметром 500 мм с изливом воды в районе улицы 5-я Подлесная. Об этом сообщает администрация города.

Аварийная бригада выехала на место, проводятся работы по локализации порыва.

По предварительной информации, доступ потребителей к водоснабжению сохранён. При этом без холодного водоснабжения осталась школа № 35, дети отправлены на дистанционное обучение.

Напомним, из-за разлива воды в Металлурге временно остановлено движение трамваев и троллейбусов.