Вода в дома продолжает подаваться.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 10 марта произошёл порыв стального водопровода диаметром 500 мм с изливом воды в районе улицы 5-я Подлесная. Об этом сообщает администрация города.
Аварийная бригада выехала на место, проводятся работы по локализации порыва.
По предварительной информации, доступ потребителей к водоснабжению сохранён. При этом без холодного водоснабжения осталась школа № 35, дети отправлены на дистанционное обучение.
Напомним, из-за разлива воды в Металлурге временно остановлено движение трамваев и троллейбусов.
Мы в соцсетях: #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX