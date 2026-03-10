Закрыть
Рабочие в Ижевске приступили к локализации порыва в Металлурге

09:54, 10 марта, 2026
Роман Перевощиков
журналист
Источник фото: ТГ-канал «Завтра в Ижевске» (t.me/zavtra118)
Вода в дома продолжает подаваться.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 10 марта произошёл порыв стального водопровода диаметром 500 мм с изливом воды в районе улицы 5-я Подлесная. Об этом сообщает администрация города.

Аварийная бригада выехала на место, проводятся работы по локализации порыва.

По предварительной информации, доступ потребителей к водоснабжению сохранён. При этом без холодного водоснабжения осталась школа № 35, дети отправлены на дистанционное обучение.

Напомним, из-за разлива воды в Металлурге временно остановлено движение трамваев и троллейбусов.

