Модернизация участка водопровода по улице Карла Либкнехта в Ижевске продлится до 10 мая
15:21, 18 февраля, 2026
Екатерина Сентемова
журналист
#Ижевск\n#Удмуртия\n#водопровод\n#модернизация\n#Ижводоканал
Источник фото: Ижводоканал
Рабочие обследовали трубы и завели в сеть гибкий полимерный рукав.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске участок водопровода по улице Карла Либкнехта должны модернизировать до 10 мая. Об этом сообщает МУП «Ижводоканал».

Работы вдоль дома №14 по улице Карла Либкнехта ведутся с 1 ноября 2025 года. Здесь планируется обновить участок водопровода протяженностью более 300 метров. 

Специалисты подрядной организации ООО «Альянс сервис» промыли трубы, провели их диагностику и подготовили объект к санации — восстановлению трубопровода без рытья траншей. Ночью 18 февраля мастера завели в сеть гибкий полимерный рукав. 

Благодаря этим работам получится обеспечить качественное водоснабжение жителей близлежащих домов и организаций на несколько лет.  

