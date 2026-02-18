Ижевск. Удмуртия. В Ижевске участок водопровода по улице Карла Либкнехта должны модернизировать до 10 мая. Об этом сообщает МУП «Ижводоканал».

Работы вдоль дома №14 по улице Карла Либкнехта ведутся с 1 ноября 2025 года. Здесь планируется обновить участок водопровода протяженностью более 300 метров.

Специалисты подрядной организации ООО «Альянс сервис» промыли трубы, провели их диагностику и подготовили объект к санации — восстановлению трубопровода без рытья траншей. Ночью 18 февраля мастера завели в сеть гибкий полимерный рукав.

Благодаря этим работам получится обеспечить качественное водоснабжение жителей близлежащих домов и организаций на несколько лет.