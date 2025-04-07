Ижевск. Удмуртия. В Ижевске может стать одним историческим памятником меньше. Всё из-за того, что историк-краевед Евгений Шумилов собирается восстановить историческую справедливость — перенеся памятник, известный в городе как «Дуровская грань», в ограду Троицкой церкви на улице Удмуртской.

«Дуровская грань» — это место за микрорайоном Новые Парники, где в 1928 году по нелепой случайности погиб известный в те годы артист цирка Анатолий Дуров. Спустя пять лет, в 1933 году, племянник погибшего, Владимир Дуров, вместе с его вдовой установили на месте трагедии памятник с надписью о произошедшем.