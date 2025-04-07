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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Ижевский краевед Шумилов планирует перенести памятник, установленный на месте гибели дрессировщика Дурова

10:48, 07 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ижевский краевед Шумилов планирует перенести памятник, установленный на месте гибели дрессировщика Дурова
10:48, 07 апреля, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#история
Источник фото: ИА «Сусанин»
56
0

Он аргументирует это тем, что памятник в прошлом являлся настоящим надгробием. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске может стать одним историческим памятником меньше. Всё из-за того, что историк-краевед Евгений Шумилов собирается восстановить историческую справедливость — перенеся памятник, известный в городе как «Дуровская грань», в ограду Троицкой церкви на улице Удмуртской. 

«Дуровская грань» — это место за микрорайоном Новые Парники, где в 1928 году по нелепой случайности погиб известный в те годы артист цирка Анатолий Дуров. Спустя пять лет, в 1933 году, племянник погибшего, Владимир Дуров, вместе с его вдовой установили на месте трагедии памятник с надписью о произошедшем. 