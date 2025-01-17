Историк-краевед из Ижевска: Лолита — грязная жирная гусеница

Ижевск. Удмуртия. Доктор исторических наук, Почётный гражданин Ижевска Евгений Шумилов выразил своё отношение к возможному концерту певицы Лолиты Милявской в городе, а также к ней самой. Видеозаписью поделились в паблике ижевского отделения Российского военно-исторического общества. Приводим стенограмму слов историка-краеведа целиком.

«Как я отношусь к этой самой бедной Лолите… Бедная Лолита, прекрасная Лолита. Это такой образ в русской литературе, известный со времён Набокова. Как я к ней отношусь? Да никак. Поскольку я эстрадой не интересуюсь и каких-то песенок Лолиты я не могу вспомнить. Как, наверное, ни один нормальный человек не вспомнит чего-то такого, что от неё останется в нашей русской культуре. Вот, не дай Бог, помрёт она завтра, и что от неё останется? Останется образ пошлый, грязный какой-то жирной гусеницы голой, которая ползает на этой «Голой вечеринке» и чего-то там вещает. Жалко бедную старушку, жалко русскую культуру, что есть такие у нас персонажи.

По её предполагаемому творческому визиту в Ижевске. Мне кажется, это Ижевск опозорит. Ижевск — это такой честный, работящий город, Город трудовой доблести. И тут появляется эта самая гусеница. Ну, зачем это нам надо? Мне кажется, это надо пресечь. Не силовыми методами, избави Бог. Но общественным обсуждением. Позор ей.

Она, оказывается, ещё и украинская еврейка по происхождению. И она своими эскападами мне очень напомнила Вовочку Зеленского. Такой же шут с глазами красными от наркотиков, который тоже что-то там изображает. Может, даже песенки поёт, не знаю. Омерзительная, в общем-то, фигура. Что ей надо в Ижевске? Пускай едет в свою Украину. Она, правда, изображает какие-то патриотические действия после «Голой вечеринки», что-то пожертвовала куда-то. Спасибо ей, конечно. Но надо как-то и меру знать. Такое моё мнение», — сказал Евгений Шумилов.

Отметим, что сам Евгений Фёдорович старше Лолиты Марковны на 20 лет.

Напомним, ранее артистка ответила на призыв сообщества «Русская Община Ижевск (Удмуртия)» запретить её выступление в столице республики.