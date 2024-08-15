16 команд заявились на участие в конкурсе по программированию сухого фонтана Ижевска

Ижевск. Удмуртия. Участвовать в конкурсе «Код в городе» (0+) в Ижевске захотели 16 команд. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Светомузыкальный фонтан решили попробовать перепрограммировать специалисты ИТ-компаний: «Programming Store», «СИТЕК», «Бит Мастер», РИТ, «Элма», «Мануфактура», «Девелоника», а также сотрудники Ижевского радиозавода, завода «Купол» и ПАО «МТС». Также в конкурсе участвуют студенты УдГУ, ИжГТУ и сборные команды айтишников.

Свои композиции они представят в День программиста — 12 сентября в 18:00. Шоу (0+) будут оценивать не только эксперты, но и все присутствующие. Зрители смогут выбрать своего фаворита.

Напомним, что помимо программирования сухого фонтана команды создадут проекцию на Дом правительства.