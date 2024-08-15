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16 команд заявились на участие в конкурсе по программированию сухого фонтана Ижевска

11:00, 15 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
16 команд заявились на участие в конкурсе по программированию сухого фонтана Ижевска
11:00, 15 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
94
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фонтан\n#программирование\n#конкурс
Фото: ИА «Сусанин»
94
0

Увидеть их шоу-программы можно будет 12 сентября.

Ижевск. Удмуртия. Участвовать в конкурсе «Код в городе» (0+) в Ижевске захотели 16 команд. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Светомузыкальный фонтан решили попробовать перепрограммировать специалисты ИТ-компаний: «Programming Store», «СИТЕК», «Бит Мастер», РИТ, «Элма», «Мануфактура», «Девелоника», а также сотрудники Ижевского радиозавода, завода «Купол» и ПАО «МТС». Также в конкурсе участвуют студенты УдГУ, ИжГТУ и сборные команды айтишников. 

Свои композиции они представят в День программиста — 12 сентября в 18:00. Шоу (0+) будут оценивать не только эксперты, но и все присутствующие. Зрители смогут выбрать своего фаворита. 

Напомним, что помимо программирования сухого фонтана команды создадут проекцию на Дом правительства. 

11:00, 15 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
94
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фонтан\n#программирование\n#конкурс