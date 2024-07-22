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В честь Дня программиста в Ижевске IT-специалисты вновь перепрограммируют сухой фонтан

16:30, 22 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В честь Дня программиста в Ижевске IT-специалисты вновь перепрограммируют сухой фонтан
16:30, 22 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#фонтан\n#конкурс
Фото: ИА «Сусанин»
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А также они создадут проекцию на Дом правительства.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске второй раз проведут конкурс для IT-специалистов по перепрограммированию светомузыкального фонтана «Код в городе» (0+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. 

Конкурс приурочат ко Дню программиста. Айтишникам предстоит создать своё шоу воды, света и музыки, а также проекцию на Дом правительства. 

«Код в городе» — единственный в своём роде конкурс. Он даёт айтишникам возможность посмотреть на свою профессию шире, погрузиться в новую сферу применения своих компетенций и почувствовать себя сопричастными жизни своего города», — рассказал министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов. 

Напомним, что впервые такое мероприятие провели в Ижевске в 2023 году. В результате проект завоевал премию «HR-бренд» и приз одного из самых крупных российских фестивалей рекламы «Серебряный Меркурий».  

В 2024 году конкурс пройдёт 12 сентября. Увидеть шоу-программы смогут все желающие. Помимо этого, для жителей и гостей города проведут разные активности и установят фотозоны. 

Для участия в «Код в городе» команды должны подать заявки до 31 июля на сайте. Участвовать могут IT-компании, IT-подразделения предприятий и студенты технических вузов. Количество членов команды не ограничено, но от одной организации участвовать могут не более двух команд. 

16:30, 22 июля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фонтан\n#конкурс