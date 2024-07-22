В честь Дня программиста в Ижевске IT-специалисты вновь перепрограммируют сухой фонтан

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске второй раз проведут конкурс для IT-специалистов по перепрограммированию светомузыкального фонтана «Код в городе» (0+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Конкурс приурочат ко Дню программиста. Айтишникам предстоит создать своё шоу воды, света и музыки, а также проекцию на Дом правительства.

«Код в городе» — единственный в своём роде конкурс. Он даёт айтишникам возможность посмотреть на свою профессию шире, погрузиться в новую сферу применения своих компетенций и почувствовать себя сопричастными жизни своего города», — рассказал министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов.

Напомним, что впервые такое мероприятие провели в Ижевске в 2023 году. В результате проект завоевал премию «HR-бренд» и приз одного из самых крупных российских фестивалей рекламы «Серебряный Меркурий».

В 2024 году конкурс пройдёт 12 сентября. Увидеть шоу-программы смогут все желающие. Помимо этого, для жителей и гостей города проведут разные активности и установят фотозоны.

Для участия в «Код в городе» команды должны подать заявки до 31 июля на сайте. Участвовать могут IT-компании, IT-подразделения предприятий и студенты технических вузов. Количество членов команды не ограничено, но от одной организации участвовать могут не более двух команд.