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Гражданские проездные в Ижевске станут безлимитными

11:44, 12 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Гражданские проездные в Ижевске станут безлимитными
11:44, 12 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
903
0
#Ижевск\n#проездной\n#общественный транспорт
Фото: ИА «Сусанин»
903
0

С 1 сентября начнет действовать проездной на три вида общественного транспорта.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске гражданские проездные станут безлимитными. Об этом рассказал глава города Дмитрий Чистяков в ходе аппаратного совещания 12 августа.

Ранее по проездному на один вид транспорта было доступно 90 поездок в месяц, 110 поездок — на два вида, 130 поездок — на три вида. С 12 августа все проездные становятся безлимитными.

«Это необходимо для того, чтобы люди могли тщательнее планировать свой маршрут с учетом пересадок. По-другому на сегодняшний день у нас порой не получается добраться до места в срок», — отметил Дмитрий Чистяков

Кроме того, с 1 сентября проездной на два вида транспорта — автобус-трамвай или автобус-троллейбус — станет действовать на три вида транспорта.

«Это сделано для того, чтобы пассажиры в условиях нехватки транспорта могли спланировать свои поездки с пересадками, не переплачивая за проезд», — сообщил ижевский глава.

Дмитрий Чистяков также рассказал, что осенью троллейбусный парк Ижевска пополнится электробусами.

11:44, 12 августа, 2024
Михей Кузнецов
журналист
903
0
#Ижевск\n#проездной\n#общественный транспорт