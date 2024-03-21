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Власти Ижевска возьмут в лизинг 55 единиц коммунальной техники

14:35, 21 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Власти Ижевска возьмут в лизинг 55 единиц коммунальной техники
14:35, 21 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
17
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#техника
Фото: ИА «Сусанин»
17
0

Машины выйдут на улицы города уже следующей зимой.

Ижевск. Удмуртия. На сессии ижевской Гордумы приняты поправки в бюджет этого года. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Согласно принятым изменениям, в этом году в лизинг будут взяты 55 единиц коммунальной техники на общую сумму 120 млн рублей. Машины начнут работу уже грядущей зимой.

На содержание улично-дорожной сети выделяется 51 млн рублей, а на ремонт парковок — 24,7 млн рублей.

Также 2,3 млн рублей будет направлено на содержание новых фонарей. 7,9 млн рублей выделяется на ремонт помещений в лицее №25 под открытие «it-клуба», 97,2 млн рублей пойдёт на покупку оборудования и музыкальных инструментов для нового здания ДШИ №3.

14:35, 21 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
17
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#техника