Жителям Ижевска представили эскизный проект благоустройства тропы в Холмогоровском лесу

Ижевск. Удмуртия. В администрации Ижевска прошло общественное обсуждение концепции благоустройства пешеходной тропы в Холмогоровском лесу. Несмотря на открытый формат встречи, на неё пришло всего около полусотни горожан. Приветствуя ижевчан, спикер Гордумы Фарит Губаев признался, что его «история с лесом» началась в 1995 году.

«Тогда я жил недалеко, на Холмогорова, 19. Помню то время, когда на эту поляну заезжали машины, собирались пьяные компании, оставались горы мусора. Было небезопасно туда заходить. Второе моё пришествие было два года назад, когда закрылись в пандемию все спортзалы, и мы с товарищем решили потренироваться в северной ходьбе. Лес буквально преобразился. Появилось много замечательных людей, которые идут по утрам и с тобой здоровается. Мы общаемся, спрашиваю, чего не хватает…», — поведал предысторию проекта Фарит Губаев.

Ещё одним из инициаторов проекта благоустройства стал городской депутат округа, куда входит лес, Алексей Хлебников. По его признанию, за саму идею он ухватился потому, что сам проект принесёт пользу не только «ходокам» и лыжникам, но и прочим жителям быстро растущего микрорайона.

«Это возможность позволить с комфортом людям гулять в лесу, проводить там время. Принципиальная позиция: лес должен остаться лесом», — сказал парламентарий.

Общая протяжённость проекта — 2,7 км. Межевание провели на отрезке между домами 87 и 101 по улице Холмогорова и СНТ «Заря». Статус городского леса сохраняется. По проекту здесь выделили ряд зон. Например, может появиться входная группа, через 120 метров — хозяйственно-бытовая зона с общественными туалетами, через 300 м от начала — большая поляна с кафе, мангальной зоной, детской площадкой и сценой. Через речку Подборенку предлагают перекинуть два разноуровневых моста. Один непосредственно над водой внизу лога, второй поверху, для маломобильных граждан. В местах пересечения пешей дороги и лыжной трассы предложено сделать двухуровневую развязку — для лыжников невысокая горка, под ней через арку безопасно пройдут пешеходы.

Автором эскизного концепта выступил руководитель «Архитектурного бюро Максима Воронина» из Белгородской области. Концепцию экотропы он назвал «5 стихий». В основу проекта легли пожелания самих жителей, с которыми общались сотрудники Центра территориального развития Удмуртии.

В ходе общественного обсуждения представители федерации северной ходьбы Удмуртии высоко положительно оценили концепцию: «Это сказка, просто фантастика». При этом были даны замечания по ширине тропы, чтобы все «могли поместиться». Острую критику высказали представители лыжников. Силами спортивной базы «Искра» здесь много лет прокладываются трассы разной протяжённости. Как признались некоторые лыжники, «нежелательные пешеходы» и «скандинавы» им сильно мешают в Холмогоровском лесу.

При окончательном проектировании авторы концепции пообещали учесть пожелания всех участников встречи. Также горожан взволновал вопрос — после благоустройства и установки освещения территория может стать более популярной, сюда начнут приезжать на машинах из других районов города. При этом уже имеющаяся инфраструктура микрорайона совершенно не справляется с транспортной нагрузкой. Ижевчане вновь напомнили о необходимости решения этой проблемы без привязки к благоустройству в лесу.

Алексей Хлебников, отвечая на этот вопрос, подчеркнул, что он к теме собрания не относится. К нему можно вернуться, записавшись на приём к депутату. Пока что единственным решением транспортного коллапса ему видится постройка дороги, соединяющей улицы Удмуртскую и Фруктовую. Такая дорога есть в генплане Ижевска, но это «миллиардный проект», который не ясно, когда будет осуществлён.

Относительно проекта благоустройства пешеходной тропы конкретные сроки также не ясны. Как отметил депутат Гордумы, первая задача — принять «Проект освоения леса». После которой изыскать средства на первый этап благоустройства. В свою очередь председатель Гордумы предложил привлечь средства и частных инвесторов.

«Где взять денег? Наверное, близлежащие застройщики… Мы их соберём и покажем эту презентацию», — отметил Фарит Губаев.

Ознакомиться с концепцией можно по ссылке на сайт ЦТР Удмуртии. Там же через форму обратной связи можно внести свои пожелания и замечания по проекту. Мнения горожан авторы проекта будут ждать до 20 ноября включительно.