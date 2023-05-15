В Сарапуле горожане начали обновлять фасад еще одного исторического дома

Сарапул. Удмуртия. В рамках фестиваля «Том Сойер Фест» жители Сарапула взялись за обновление фасада еще одного исторического дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Горожане вновь решили принять участие в ежегодном фестивале по восстановлению исторических построек «Том Сойер Фест». Мероприятие создано для людей, которые хотят сделать город лучше, привести внешний вид зданий в порядок и обратить внимание на ценность исторической среды.

В результате 14 мая волонтеры занялись домом по улице Советская, 30. За выходные волонтеры сняли деревянные панели с главного фасада и частично убрали их со стены стороны двора, а также сняли ставни.

Присоединиться к дальнейшим реставрациям может каждый желающий. Более подробную информацию о проекте можно узнать по ссылке.

Напомним, что в 2022 году в рамках фестиваля волонтеры обновили фасад деревянного дома на улице Горького, 50, в котором ранее жил участник Первой мировой войны Владимир Петров. Также они обновили внешний вид дома на улице Советской, 32, который принадлежал сарапульскому мещанину Александру Дедюхину.