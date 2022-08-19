Волонтерам предлагают помочь в реставрации исторического дома в Сарапуле

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле ищут волонтеров для участия в фестивале восстановления исторической среды «Том Сойер Фест». Об этом сообщает пресс-служба администрации Сарапула в соцсети «ВКонтакте».

Участвуя в фестивале, волонтеры и просто неравнодушные граждане добровольно приводят в порядок фасады старинных домов. Тем самым планируется обратить внимание горожан на ценность исторической среды города.

Этим летом в рамках фестиваля в Сарапуле уже обновили внешний вид деревянного дома по улице Горького, 50. Раньше в нем жил участник Первой мировой войны Владимир Петров, а сейчас в нем проживают его потомки.

В этот раз волонтеры собрались реставрировать внешний вид дома на улице Советской, 32. Ранее здание принадлежало известному в 20-е годы сарапульскому мещанину Александру Дедюхину. До него объектом владела мещанка Анна Зылева, которая занималась торговлей.

Стать волонтером фестиваля может любой желающий прямо на месте. Работы начнутся 21 августа в 11:00. В конце дня организаторы угостят помощников чаем и плюшками. В последующие дни на месте будет свободный график работы, информацию можно уточнять на странице организаторов в соцсети «ВКонтакте».