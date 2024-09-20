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Всероссийский слёт волонтёров открылся в Ижевске

10:20, 20 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Всероссийский слёт волонтёров открылся в Ижевске
10:20, 20 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
189
0
#Ижевск\n#акция\n#День оружейника\n#волонтёры
Фото: vk.com (Никита Русанов)
189
0

Участники сопровождают мероприятия ко Дню оружейника.

Ижевск. Удмуртия. Всероссийский слёт волонтёров «Послы победы» открылся в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Активисты общественного движения «Волонтёры Победы», которые прошли конкурсный отбор, будут сопровождать мероприятия Дня оружейника. Отмечается, что Ижевск уже третий город в России, принимающий патриотический слёт такого масштаба.

«Всероссийский слёт «Послы Победы. Ижевск» — это большое и очень классное мероприятие, которое сближает волонтёров со всей страны. Мероприятие даёт возможность пообщаться с новыми людьми, поделиться с ними опытом и, самое главное, показывает то, что волонтёрское движение в России довольно мощное. Оно объединяет многих неравнодушных, добрых и активных людей», — рассказал «Сусанину» участник акции Никита Русанов.

10:20, 20 сентября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
189
0
#Ижевск\n#акция\n#День оружейника\n#волонтёры