Всероссийский слёт волонтёров открылся в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. Всероссийский слёт волонтёров «Послы победы» открылся в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Активисты общественного движения «Волонтёры Победы», которые прошли конкурсный отбор, будут сопровождать мероприятия Дня оружейника. Отмечается, что Ижевск уже третий город в России, принимающий патриотический слёт такого масштаба.

«Всероссийский слёт «Послы Победы. Ижевск» — это большое и очень классное мероприятие, которое сближает волонтёров со всей страны. Мероприятие даёт возможность пообщаться с новыми людьми, поделиться с ними опытом и, самое главное, показывает то, что волонтёрское движение в России довольно мощное. Оно объединяет многих неравнодушных, добрых и активных людей», — рассказал «Сусанину» участник акции Никита Русанов.