Ижевск. Удмуртия. Вчера, 25 марта, для активистов движения «Волонтёры Победы» Удмуртии произошло знаковое событие. Перед своим концертом в Ижевске с добровольцами лично пообщался заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN. Об этом сообщила исполнительный директор движения в УР Екатерина Стрелкова.

«Встреча с Шаманом была нашей мечтой и именно в год 80-летия Победы нам подарили такую возможность. Ярослав Юрьевич сказал много мотивирующих слов нам, Волонтёрам Победы, за что ему большое спасибо», — поделилась впечатлениями Стрелкова.