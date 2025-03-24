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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Волонтёры Победы Удмуртии встретились с певцом Шаманом перед концертом

14:43, 24 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Волонтёры Победы Удмуртии встретились с певцом Шаманом перед концертом
14:43, 24 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
254
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#волонтёры
Источник фото: Екатерина Стрелкова
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Встреча прошла 25 марта.

Ижевск. Удмуртия. Вчера, 25 марта, для активистов движения «Волонтёры Победы» Удмуртии произошло знаковое событие. Перед своим концертом в Ижевске с добровольцами лично пообщался заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN. Об этом сообщила исполнительный директор движения в УР Екатерина Стрелкова.

«Встреча с Шаманом была нашей мечтой и именно в год 80-летия Победы нам подарили такую возможность. Ярослав Юрьевич сказал много мотивирующих слов нам, Волонтёрам Победы, за что ему большое спасибо», — поделилась впечатлениями Стрелкова.

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14:43, 24 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
254
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#волонтёры