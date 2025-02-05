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Три студентки Глазовского университета на неделю уехали в Анапу для помощи в сборе мазута

11:15, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Три студентки Глазовского университета на неделю уехали в Анапу для помощи в сборе мазута
11:15, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
44
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Анапа\n#Краснодарский край\n#волонтёры\n#разлив мазута\n#помощь
Источник фото: vk.com (Янина Чиговская-Назарова)
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Несмотря на дождливую погоду, они продолжают убирать загрязнения.

Анапа. Краснодарский край. Три студентки Глазовского инженерно-педагогического университета имени В. Г. Короленко уехали в качестве волонтёров в Краснодарский край. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала ректор вуза Янина Чиговская-Назарова.

Диана Касимова, Варвара Токарева и Катерина Чумакова являются членами студенческих отрядов Короленковского университета «Южный ветер» и «Детки». Во время каникул они решили помочь в сборе мазута с пляжей Анапы. Девушкам поставлена задача убирать мазут мелкой фракции. 

На Черноморском побережье волонтёры пробудут неделю, а после вернутся на учёбу. Девушки поделились, что условия проживания довольно хорошие, в каждом номере есть все удобства. Также их обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты. 

Несмотря на прохладную, пасмурную и дождливую погоду, добровольцы не отлынивают, и общими усилиями помогают справиться с экологической катастрофой.

«Благодарю девчонок за неравнодушие и готовность прийти на помощь! Достойный пример для всех!», — пишет Янина Чиговская-Назарова. 

Напомним, что ранее волонтёр из Удмуртии рассказала «Сусанину» о том, как спасают птиц, пострадавших после разлива мазута на побережье Анапы.  

11:15, 05 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
44
0
#Глазов\n#Удмуртия\n#Анапа\n#Краснодарский край\n#волонтёры\n#разлив мазута\n#помощь