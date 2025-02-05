Анапа. Краснодарский край. Три студентки Глазовского инженерно-педагогического университета имени В. Г. Короленко уехали в качестве волонтёров в Краснодарский край. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала ректор вуза Янина Чиговская-Назарова.

Диана Касимова, Варвара Токарева и Катерина Чумакова являются членами студенческих отрядов Короленковского университета «Южный ветер» и «Детки». Во время каникул они решили помочь в сборе мазута с пляжей Анапы. Девушкам поставлена задача убирать мазут мелкой фракции.

На Черноморском побережье волонтёры пробудут неделю, а после вернутся на учёбу. Девушки поделились, что условия проживания довольно хорошие, в каждом номере есть все удобства. Также их обеспечили необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Несмотря на прохладную, пасмурную и дождливую погоду, добровольцы не отлынивают, и общими усилиями помогают справиться с экологической катастрофой.

«Благодарю девчонок за неравнодушие и готовность прийти на помощь! Достойный пример для всех!», — пишет Янина Чиговская-Назарова.

Напомним, что ранее волонтёр из Удмуртии рассказала «Сусанину» о том, как спасают птиц, пострадавших после разлива мазута на побережье Анапы.