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Группа поисково-спасательного отряда вернулась в Удмуртию из Курской области

12:10, 31 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
Группа поисково-спасательного отряда вернулась в Удмуртию из Курской области
12:10, 31 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
106
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Воткинск\n#Игра\n#поисковые отряды\n#поисковики\n#добровольцы\n#волонтёры\n#Курск\n#Курская область
Источник фото: ДПСО Ижевск «ВКонтакте»
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Там они пробыли с 20 сентября.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию из Курской области в полном составе вернулись добровольцы поисково-спасательного отряда из Воткинска и Игры. Об этом сообщается на официальной странице волонтёров «ДПСО Ижевск».

Изначально планировалось пробыть в Курске 3 недели, но время отбытия всё время отодвигалось. «Мы видим, что помощь нужна – мы остаемся», – рассказывают в отряде.

В приграничье добровольцы занимались помощью мирным жителям, инвалидам, вынужденным переселенцам. А также эвакуировали раненых бойцов с последующей отправкой их в госпитали.

30 октября на Курщину отправилась другая группа воткинских добровольцев, чтобы заменить тех, кто вернулся домой для отдыха.

Напомним, первая группа волонтёров поисково-спасательных отрядов отправилась в Курскую область 20 сентября текущего года.

12:10, 31 октября, 2024
Роман Перевощиков
журналист
106
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Воткинск\n#Игра\n#поисковые отряды\n#поисковики\n#добровольцы\n#волонтёры\n#Курск\n#Курская область