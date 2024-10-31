Группа поисково-спасательного отряда вернулась в Удмуртию из Курской области

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртию из Курской области в полном составе вернулись добровольцы поисково-спасательного отряда из Воткинска и Игры. Об этом сообщается на официальной странице волонтёров «ДПСО Ижевск».

Изначально планировалось пробыть в Курске 3 недели, но время отбытия всё время отодвигалось. «Мы видим, что помощь нужна – мы остаемся», – рассказывают в отряде.

В приграничье добровольцы занимались помощью мирным жителям, инвалидам, вынужденным переселенцам. А также эвакуировали раненых бойцов с последующей отправкой их в госпитали.

30 октября на Курщину отправилась другая группа воткинских добровольцев, чтобы заменить тех, кто вернулся домой для отдыха.

Напомним, первая группа волонтёров поисково-спасательных отрядов отправилась в Курскую область 20 сентября текущего года.