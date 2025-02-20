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Волонтёры Воткинска начали шить антидроновые покрывала

17:52, 20 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Волонтёры Воткинска начали шить антидроновые покрывала
17:52, 20 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#волонтёры\n#СВО
Источник фото: движения «Шьём для наших Zащита18 Воткинск» в соцсети «ВКонтакте»
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Бойцы уже оценили первые экземпляры и прислали положительные отзывы.

Воткинск. Удмуртия. Волонтёры Воткинска освоили изготовление антидронового покрывала. Об этом сообщается в группе движения «Шьём для наших Zащита18 Воткинск» в соцсети «ВКонтакте». 

Каждое такое изделие состоит из нескольких слоёв, которые делают человека невидимым для дрона, даже если он оснащён тепловизором. А так как верхний слой покрывала — это маскировочная сеть, то человек становится незаметным на местности.

Пилотные образцы ранее отправили в зону СВО, где они прошли испытания. Бойцы из Удмуртии уже прислали хорошие отзывы. 

По данным «Воткинских Вестей», чтобы сшить одно покрывало размером 150x210 см? нужно 600-800 рублей. «Начинку» волонтёрам помогают делать инструкторы клуба «Десантник».

Теперь активисты торопятся сделать как можно больше покрывал, чтобы отправить их со следующей гуманитарной помощью. 

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17:52, 20 февраля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
9
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#волонтёры\n#СВО