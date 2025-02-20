Воткинск. Удмуртия. Волонтёры Воткинска освоили изготовление антидронового покрывала. Об этом сообщается в группе движения «Шьём для наших Zащита18 Воткинск» в соцсети «ВКонтакте».

Каждое такое изделие состоит из нескольких слоёв, которые делают человека невидимым для дрона, даже если он оснащён тепловизором. А так как верхний слой покрывала — это маскировочная сеть, то человек становится незаметным на местности.

Пилотные образцы ранее отправили в зону СВО, где они прошли испытания. Бойцы из Удмуртии уже прислали хорошие отзывы.

По данным «Воткинских Вестей», чтобы сшить одно покрывало размером 150x210 см? нужно 600-800 рублей. «Начинку» волонтёрам помогают делать инструкторы клуба «Десантник».

Теперь активисты торопятся сделать как можно больше покрывал, чтобы отправить их со следующей гуманитарной помощью.