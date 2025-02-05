Ижевск. Удмуртия. Проект Дома дружбы народов Удмуртии Региональный корпус этноволонтёров стал победителем VII Всероссийского конкурса лучших практик в сфере национальных отношений. Об этом сообщается в соцсетях учреждения.

Этот успех был достигнут в номинации «Лучшие практики бюджетных учреждений муниципального, регионального и общероссийского уровней, Домов дружбы народов и Домов национальностей».

Экспертная комиссия конкурса рассмотрела 573 заявки из 68 регионов Российской Федерации, что подчеркивает масштаб и конкурентность мероприятия.

Региональный корпус этноволонтёров Удмуртии — это новая широкая площадка поддержки добровольчества в сфере этнокультурного взаимодействия и гармонизации межнациональных отношений.

«Эта победа — результат плодотворной работы большой команды! Мы искренне поздравляем каждого участника, этноволонтёра, куратора и всех, кто внёс свой вклад в этот общий успех», — говорится в сообщении.