Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошёл субботник на берегах реки Иж. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии.

Горожане вышли на уборку по инициативе исторического клуба «Антей». В итоге они собрали 70 мешков мусора.

Во время субботника горожане не только сделали полезное дело, но и послушали экскурсию об истории Ижевска.

Напомним, что 5 апреля в Ижевске прошёл первый в 2025 году общегородской субботник. За день ижевчане привели в порядок более 50 муниципальных территорий.