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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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С берегов реки Иж волонтёры собрали 70 мешков мусора

10:30, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
С берегов реки Иж волонтёры собрали 70 мешков мусора
10:30, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
92
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#волонтёры\n#уборка мусора\n#река Иж
Источник фото: Минприроды Удмуртии
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Во время уборки они послушали экскурсию об истории города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошёл субботник на берегах реки Иж. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии. 

Горожане вышли на уборку по инициативе исторического клуба «Антей». В итоге они собрали 70 мешков мусора. 

Во время субботника горожане не только сделали полезное дело, но и послушали экскурсию об истории Ижевска. 

Напомним, что 5 апреля в Ижевске прошёл первый в 2025 году общегородской субботник. За день ижевчане привели в порядок более 50 муниципальных территорий. 

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10:30, 07 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
92
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#волонтёры\n#уборка мусора\n#река Иж