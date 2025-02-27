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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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Жители Ижевска пожаловались на превращение речки Карлутки в свалку

10:50, 27 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Жители Ижевска пожаловались на превращение речки Карлутки в свалку
10:50, 27 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
146
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#речка Карлутка\n#Народный фронт\n#волонтёры\n#Минприроды Удмуртии\n#Росприроднадзор\n#свалка
Источник фото: скриншот из видео Народного фронта Удмуртии
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0

Речку не спасает даже режим прибрежной защитной полосы.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске местные жители пожаловались общественникам на то, что речка Карлутка превращается в свалку. Об этом сообщает Народный фронт Удмуртии на своей странице «ВКонтакте».

«Прямо за знак «водоохранная зона» и «прибрежная защитная полоса» столкнули кучу соли с дороги. Вся эта соль, конечно, потечёт в речку Карлутку, – жалуется Светлана Украинцева. – Карлутка, которая протекает по нашему городу, могла бы стать жемчужиной Ижевска, но она превратилась в наш позор, в нашу свалку».

После обращения жительницы Народный фронт выехал на место, чтобы убедиться в проблеме. На берегу реки общественники обнаружили залежи солёного смёта с дороги и кучу веток, оставшихся здесь после строительства заправки.

«Мы обратились в Минприроды республики с вопросом, почему водоохранная зона городской реки засыпана солью и захламлена буреломом», – сообщают волонтёры, а также обещают и в дальнейшем держать этот вопрос на контроле.

В свою очередь в Администрации Ижевска ответили, что на территории и вдоль берегов Карлутки проводятся субботники, а весной 2025 года здесь запланирована санитарная обрезка кустов.

Напомним, последний раз субботник на территории речки проводился в сентябре 2024 года, тогда волонтёры достали из русла Карлутки 70 мешков мусора.

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10:50, 27 февраля, 2025
Роман Перевощиков
журналист
146
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#речка Карлутка\n#Народный фронт\n#волонтёры\n#Минприроды Удмуртии\n#Росприроднадзор\n#свалка