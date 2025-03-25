Ижевск. Удмуртия. Руководитель Администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлёв анонсировал волонтёрскую акцию по благоустройству памятных мест к 80-летию Великой Победы (18+). Об этом сообщает пресс-служба руководства республики.

Чтобы присоединиться к акции, нужно выбрать место, связанное с подвигом наших героев — участников Великой Отечественной войны и тружеников тылового фронта. Это может быть сквер, памятник, мемориал, участок у дома или место захоронения.

Как только позволит погода, нужно будет привести локацию в порядок. Снять процесс уборки на фото или видео. Опубликовать пост во «ВКонтакте» с хештегом «ПомощникиГероев» — это должно быть не только фото/видео, но и история самого места или ветерана, которому эта локация посвящена.

Акция пройдёт вместе с Волонтёрами Победы и завершится 24 апреля. Самые интересные истории, непростые места, массовые и масштабные субботники обязательно отметят.