Глазовскому приюту для бездомных животных требуется помощь с разбором досок

Глазов. Удмуртия. В Глазове приют для бездомных животных «Мы в Ответе» нуждается в помощи волонтёров. Об этом сообщается на странице приюта в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в городе разобрали ветхие строения, и большое количество досок привезли в приют. Материалы доставили три «КАМАЗа». Все эти доски планируется пустить на дрова, но для этого их нужно разобрать, измельчить и складировать.

Работы предстоит много, и работникам учреждения требуется помощь. В приюте есть только одна бензопила.

«Вот такие мы «жадины», но не для себя стараемся, топить печку надо круглогодично, цены на дрова кусаются, если покупать. Нанимать людей на распил дорого. Выхода немного, надежда только на вас», — сообщают сотрудники приюта «Мы в Ответе».

Неравнодушных жителей Глазова просят помочь в разборе материалов 18 и 19 января. Также приглашаются помощники с бензопилами и другими инструментами. Приют будет работать с 06:30 до 14:00.