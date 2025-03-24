Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле установят малые архитектурные формы в честь выдающихся купцов и меценатов города. Об этом сообщается в группе проекта «Том Сойер Фест» в соцсети «ВКонтакте».

Проект стартовал в 2021 году. В юбилейный год, помимо МАФов, планируется реализовать и другие задумки по сохранению исторической среды города.

Например, волонтёры благоустроят территорию туристического маршрута, восстановят 5 старинных наличников с утраченных домов и проведут четыре исторических субботника, во время которых обновят ограждения и заборы. А также в Сарапуле создадут улицу с 8 макетами реальных и утраченных старинных построек.

Задумки реализуют при поддержке Фонда президентских грантов.

«Проект «Том Сойер Фест» не только восстанавливает исторические здания, но и создаёт новые общественные пространства, которые становятся точками притяжения для жителей и туристов. Это яркий пример того, как совместными усилиями можно сохранить культурное наследие и сделать город ещё более привлекательным», — заявляют организаторы проекта.