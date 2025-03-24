Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
В оркестре с детства Лонгрид Спорт с закрытыми глазами Лонгрид Немецкий рояль 19 века и книга из пятого столетия — чем удивляет гостей музей Чайковского в Воткинске Лонгрид

Малые архитектурные формы в честь выдающихся купцов и меценатов появятся в Сарапуле

16:06, 24 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Малые архитектурные формы в честь выдающихся купцов и меценатов появятся в Сарапуле
16:06, 24 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
15
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#история\n#волонтёры
Источник фото: vk.com/ps.sarapul
15
0

Также волонтёры восстановят старинные наличники и обновят заборы.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле установят малые архитектурные формы в честь выдающихся купцов и меценатов города. Об этом сообщается в группе проекта «Том Сойер Фест» в соцсети «ВКонтакте». 

Проект стартовал в 2021 году. В юбилейный год, помимо МАФов, планируется реализовать и другие задумки по сохранению исторической среды города. 

Например, волонтёры благоустроят территорию туристического маршрута, восстановят 5 старинных наличников с утраченных домов и проведут четыре исторических субботника, во время которых обновят ограждения и заборы. А также в Сарапуле создадут улицу с 8 макетами реальных и утраченных старинных построек. 

Задумки реализуют при поддержке Фонда президентских грантов.

«Проект «Том Сойер Фест» не только восстанавливает исторические здания, но и создаёт новые общественные пространства, которые становятся точками притяжения для жителей и туристов. Это яркий пример того, как совместными усилиями можно сохранить культурное наследие и сделать город ещё более привлекательным», — заявляют организаторы проекта. 

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники

16:06, 24 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
15
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#история\n#волонтёры