В Ижевске приступили к ремонту Славянского шоссе

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на Славянском шоссе выполняется поддерживающий ремонт. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Дорожникам предстоит уложить асфальтовое покрытие на площади в 11 тыс. квадратных метров на участке от моста в сторону ГИБДД. Сегодня, 11 августа, подрядчик приступил к фрезерованию. Закончить работы планируют до конца августа.

Водителей просят заранее планировать свои поездки — работа крупной техники может вызвать заторы.

Отметим, чтобы провести капитальный ремонт дороги — подаётся заявка на финансирование по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».