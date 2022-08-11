В Ижевске приступили к ремонту Славянского шоссе

Пока что средств хватает на поддерживающий характер работ.
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на Славянском шоссе выполняется поддерживающий ремонт. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев.
Дорожникам предстоит уложить асфальтовое покрытие на площади в 11 тыс. квадратных метров на участке от моста в сторону ГИБДД. Сегодня, 11 августа, подрядчик приступил к фрезерованию. Закончить работы планируют до конца августа.
Водителей просят заранее планировать свои поездки — работа крупной техники может вызвать заторы.
Отметим, чтобы провести капитальный ремонт дороги — подаётся заявка на финансирование по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».