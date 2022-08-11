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В Ижевске приступили к ремонту Славянского шоссе

16:30, 11 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
В Ижевске приступили к ремонту Славянского шоссе
16:30, 11 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
177
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
177
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Пока что средств хватает на поддерживающий характер работ.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на Славянском шоссе выполняется поддерживающий ремонт. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Дорожникам предстоит уложить асфальтовое покрытие на площади в 11 тыс. квадратных метров на участке от моста в сторону ГИБДД. Сегодня, 11 августа, подрядчик приступил к фрезерованию. Закончить работы планируют до конца августа.

Водителей просят заранее планировать свои поездки — работа крупной техники может вызвать заторы.

Отметим, чтобы провести капитальный ремонт дороги — подаётся заявка на финансирование по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

16:30, 11 августа, 2022
Дмитрий Стрелков
177
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог