Улицу Тарасова в ижевском городке Металлургов сделают двусторонней

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на 2022 год запланирована реконструкция улицы Тарасова на участке от улицы 50 лет ВЛКСМ до улицы Школьной. Об этом говорится в распоряжении правительства республики об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы.

Длина реконструируемого участка составляет 599 м. Здесь расширят проезжую часть, сделав её двусторонней. В 2022 году на эти целя выделят 44 млн 920 тыс. рублей, из которых 1 млн 347,6 тыс. рублей выделят из регионального бюджета, а 43 млн 572,4 тыс. рублей — из федерального.

Отметим, что вдоль улицы Тарасова и улицы 50 лет ВЛКСМ строится и активно заселяется новый жилой микрорайон.