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Пост весового контроля начал работать в Можге

08:30, 16 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
Пост весового контроля начал работать в Можге
08:30, 16 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
388
0
#Можга\n#Удмуртия\n#дороги\n#транспорт
Фото: vk.com/m_trofimov
388
0

Пост мобильный, он будет размещаться периодически.

Можга. Удмуртия. В Можге начал работу мобильный пост весового контроля. Об этом сообщил глава города Михаил Трофимов в соцсетях.

«Ранее была достигнута договорённость о привлечении отдела КОСАД КУ УР «Удмуртавтодор», уполномоченного осуществлять весовой контроль тяжеловесных транспортных средств. 15 февраля передвижной пост был развёрнут на въезде в город со стороны села Вавож», — написал градоначальник.

Он пояснил, что в дальнейшем на данном участке дороги объект будет размещаться периодически с целью контроля веса большегрузов, проходящих транзитом через Можгу.

Напомним, осенью 2021 года пост весогабаритного контроля появился на трассе «Ижевск — Сарапул».

08:30, 16 февраля, 2022
Дмитрий Стрелков
388
0
#Можга\n#Удмуртия\n#дороги\n#транспорт