В Удмуртии в тестовом режиме заработал пункт весогабаритного контроля

Он действует на дороге Ижевск – Сарапул.

Ижевск. Удмуртия. На дороге Ижевск – Сарапул в Удмуртии заработал пункт весогабаритного контроля. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Пункт автоматического контроля тестируется в период с 16 сентября по 15 декабря.

Напомним, что при помощи сенсоров и датчиков, измеряющих вес, комплекс автоматически измерит высоту, ширину и массу проходящего через пост транспорта. Затем система сверит эту информацию с базой данных на наличие спецразрешения. Если его нет, данные передадут в ГИБДД для оформления постановления об административном правонарушении.