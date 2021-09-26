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В Удмуртии в тестовом режиме заработал пункт весогабаритного контроля

14:05, 26 сентября, 2021
Юрий Абашев
В Удмуртии в тестовом режиме заработал пункт весогабаритного контроля
14:05, 26 сентября, 2021
Юрий Абашев
141
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#транспорт
Фото: ИА «СУСАНИН»
141
0

Он действует на дороге Ижевск – Сарапул.

Ижевск. Удмуртия. На дороге Ижевск – Сарапул в Удмуртии заработал пункт весогабаритного контроля. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса республики.

Пункт автоматического контроля тестируется в период с 16 сентября по 15 декабря.

Напомним, что при помощи сенсоров и датчиков, измеряющих вес, комплекс автоматически измерит высоту, ширину и массу проходящего через пост транспорта. Затем система сверит эту информацию с базой данных на наличие спецразрешения. Если его нет, данные передадут в ГИБДД для оформления постановления об административном правонарушении.

14:05, 26 сентября, 2021
Юрий Абашев
141
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#дороги\n#транспорт
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