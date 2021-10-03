Щебёночное покрытие и водоотведение появится на трёх улицах в микрорайоне Люлли в Ижевске

Региональный бюджет выделил более 27 млн рублей на строительство.

Ижевск. Удмуртия. Ещё на трёх улицах в микрорайоне Люлли в Ижевске появится щебёночное покрытие и водоотведение. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

«Подрядная организация ООО «Строй-18» в рамках муниципального контракта проводит укладку щебёночно-гравийного покрытия и обустройство водоотведения. Средства в размере 27,3 млн рублей выделены из регионального бюджета. В планах на текущий сезон — строительство 1,2 км дорог», — говорится в сообщении.

В настоящее время на улице Люллинской на участке протяжённостью 315 м от улицы Ореховой до переулка Тисового, выполнены планировка, устройство нижнего слоя из песчано-гравийной смеси, водоотводных канав и водопропускных труб. Проводятся работы по укладке верхнего слоя из щебня.

На улице Олимпийской, на участке от улицы №2 протяжённостью 550 м, сделана планировка участка, уложен нижний слой. Подрядчик обустраивает водоотводные канавы и водопропускные трубы, началась отсыпка дороги щебнем.

На улице №2, от улицы Олимпийской до улицы Абрамова, смонтированы водопропускные трубы, водоотводные бетонные лотки, уложен верхний слой дороги из щебня. Протяжённость этого участка составила 310 м.

Напомним, в предыдущие годы в микрорайоне Люлли выполнили щебенение дорог на улицах Чемпионов, Каменская, Юниоров, Льва Яшина и других общей протяжённостью 5,7 км.