Дополнительные 100 млн рублей получил Воткинск на ремонт дорог и тротуаров

Всего в городе улучшат 11 объектов улично-дорожной сети.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске отремонтируют 11 участков дорог на дополнительно выделенные 100 млн рублей. Как сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии, эти деньги являются частью 30 млрд рублей, выделенных в рамках ведомственной целевой программы «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения». Эти средства распределили среди 84 субъектов России.

На эти деньги в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом России, в Воткинске обновят 6,49 км дорожного полотна и отремонтируют 4,6 км пешеходных дорожек. Работы уже начались.

На середину сентября из 11 дорожных объектов города ремонт ведётся на девяти участках улично-дорожной сети: улицах Краснофлотская, Гагарина, Степана Разина, Пролетарская, Победы, Халтурина, Цеховая, Локомотивная, Пугачева. Также отремонтируют дорогу, проходящую по плотине Воткинского пруда.

В ходе работ полностью заменят верхние слои дорожной одежды, уложат два слоя асфальтобетона, изготовленного по новым ГОСТам, заменят бордюрные камни. В рамках безопасности, где необходимо, уложат искусственные дорожные неровности, установят знаки.

Отметим, что при ремонте тротуаров внимание уделят их доступности для маломобильных групп населения, пожилых людей и мам с колясками. Для этого на пересечении пешеходных дорожек с проезжей частью все бордюрные камни занизят.

Напомним, ранее объёмы дополнительного финансирования на ремонт дорог в Воткинске оценили в 150 млн рублей.