В Можге 2 года не могут завершить монтаж уличных тренажеров

Пока площадка не сдана в эксплуатацию, находиться на ней опасно для здоровья.

Можга. Удмуртия. Жители Можги возмутились долгим ожиданием установки площадки для сдачи норм ГТО. Об этом сообщает пресс-служба отделения ОНФ В Удмуртской Республике.

В 2019 году на стадионе муниципального культурно-спортивного комплекса (КСЦ) «Можга» начали сборку уличных тренажеров. Рядом установили большой информационный щит, запрещающий пользоваться оборудованием до завершения работ. Местных жителей оповестили в соцсетях о том, что спортивная площадка находится в процессе установки и пока не принята в эксплуатацию, поэтому находиться на ней опасно для здоровья.

За 2 года ничего не изменилось, поэтому горожане боятся использовать недоустановленные тренажеры. Общественники проверили площадку и прилежащие спортивные участки и выявили много нарушений.

Выяснилось, что тренажерный комплекс «Спорт – норма жизни» установлен не по нормативам. На площадке нет специального прорезиненного амортизирующего покрытия, оборудование частично закреплено к асфальту, а не к фундаменту, а гайки крепления с легкостью раскручиваются руками.

На других спортивных участках разрушается прорезиненное покрытие беговой дорожки. Больше всего трещин на финишной прямой, а дорожка для разбега напоминает полосу препятствий. На баскетбольном щите сломано кольцо.

После осмотра общественники попросили региональную прокуратуру провести проверку двухлетнего простаивания спортивной площадки. Они надеются, что тренажеры еще можно привести в нормативное состояние и ввести в эксплуатацию. Также эксперты народного фронта призвали местные власти отремонтировать опасные зоны на стадионе.